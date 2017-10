Dorpskern Lo-Reninge krijgt voorlopige asfaltlaag

Dat is het gemeentebestuur overeengekomen met de dienst Onroerend Erfgoed en het AWV, het Agentschap Wegen en Verkeer. De werken zullen na de winter starten.

Eind mei had een aannemer de typische kleine mozaiëkkasseien overgoten met asfalt om wat putten op te vullen. Daardoor is er minder lawaai en andere hinder. Het gemeentebestuur wil ook af van de kasseien, maar Lo is een beschermd stadsgezicht en Onroerend Erfgoed wil de kasseien behouden. Nu is er wel een akkoord om de weg te asfalteren in afwachting van een definitieve heraanleg gecombineerd met de vernieuwing van het rioleringsstelsel.