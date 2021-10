Dorpskern Oostrozebeke grondig aangepakt

Alles is nu klaar en het wordt een groot feest pal in het kermisweekend. De doortocht moet nu vooral veiliger zijn voor fietsers en voetgangers, en het centrum moet er ook een stuk gezelliger uitzien. (Lees verder onder de foto)

Geen verkeerslichten meer

De gemeente heeft de doortocht grondig aangepakt. Alle nutsleidingen zijn vernieuwd, maar het is natuurlijk de bovenkant die opvalt. Apart fietspad, breder voetpad en over de hele doortocht zone 30. Vooral het kruispunt springt in het oog: geen verkeerslichten meer. "Het kruispunt was vroeger een viertakskruispunt met rode lichten. Er is daar een lange tijd van studies en testopstellingen overgegaan. Daaruit bleek dat er geen nood meer was aan verkeerslichten. Daarom hebben we beslist om er een drietakskruispunt van te maken met voorrang van rechts," zegt schepen van Openbare Werken Olivier De Marez.