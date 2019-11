Na anderhalf jaar werken is de dorpskernvernieuwing van Zillebeke klaar.

De straten in het centrum zijn dan ook grondig onder handen genomen. Er is een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en ook de verkeerssituatie is aangepast om de doorgang van de dorpskern veiliger te maken.

Een kunstwerk van de Brugse kalligraaf Brody Neuenschwander moet straks de vernieuwing van de dorpskern nog wat meer glans geven.