Dorpskernvernieuwing van start in Langemark

In Langemark is de aannemer gestart met de voorbereidende werken voor de dorpskernvernieuwing.

Eerst worden nieuwe rioleringen aangelegd, er komen ook nieuwe nutsvoorzieningen. Die fase zal ongeveer een maand of drie duren en dan beginnen de eigenlijke werken voor de dorpskernvernieuwing. Die zullen enkele jaren duren en verlopen in fasen. Het gaat om de grootste werken ooit in de gemeente sinds de heropbouw na de Eerste Wereldoorlog.

Aannemer Persyn-Hens N.V. uit Zwevegem voert de werken uit. De kosten zijn geraamd op 9,5 miljoen euro, de gemeente en nutsbedrijf Infrax delen de kosten. De eerste fase van de werken is gestart in de Melkweg aan het bufferbekken van Milcobel, het laatste punt waar het water uit de dorpskern terechtkomt.

De dorpskern wordt opgewaardeerd met meer groen, er komen wegen in beton, energievriendelijke verlichting, extra ruimte voor activiteiten, een functionele luifel op de markt, verschillende zitgelegenheden op meerdere locaties, een bundeling van de buslijnen 40 en 95 in één nieuwe halte op de markt, betere toegankelijkheid voor minder mobiele mensen en een nieuwe verkeerscirculatie met invoering van zone 30. De kasseien op de markt verdwijnen, maar het karakter van de kasseien komt terug in de voetpaden en parkeerzones waar egaal natuursteen wordt aangelegd. Tenslotte krijgt het vijverpark een uitbreiding en het fietspad ‘de Vrijbosroute’ wordt langs het park doorgetrokken tot aan de markt.

Te volgen op Facebook

Voor het project is er nog een beroepsprocedure lopende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen maar dit zal geen invloed hebben op de werken zelf. Het gemeentebestuur heeft een Facebookpagina gelanceerd http://www.facebook.be/verlangemark waar je het verloop van de werken op de voet kan volgen. Je kan ook nog steeds inschrijven voor de nieuwbrief via mail naar verlangemark@langemark-poelkapelle.be. De plannen van de werken, kan je inkijken op de website van de gemeente http://www.langemark-poelkapelle.be/verlangemark.