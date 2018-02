Dorpspunt Beveren krijgt prijs

Het Dorpspunt in Beveren aan de Ijzer krijgt een prijs van de vzw Oikonde omdat het punt volgens de vzw op een bijzondere wijze bijdraagt tot een meer zorgzame samenleving.

Het dorpspunt is een plaats waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en er is ook een buurtwinkel in ondergebracht. Het punt wordt uitgebaat door personen met een verstandelijke handicap die ondersteund worden vanuit De Lovie. Het Dorpshuis krijgt samen met de bekroning ook 15.000 euro.

Het oordeel van de jury luidt als volgt: "Door het opzetten van een buurtwinkel, een mobiliteitsknooppunt en een ontmoetingsplek met sociale en dienstverlenende functie wordt er een brug gebouwd tussen verschillende groepen in de lokale gemeenschap. Door het leveren van diensten van wederzijdse steun allerhande, zoals het ophalen van glas, het leveren van boodschappen aan huis….verschijnen personen met een beperking terug in het straatbeeld en wordt stigmatisering tegengegaan. Waar zij vroeger alleen zorg ontvingen kunnen ze nu mensen ondersteunen, wat hun zelfbeeld sterk ten goede komt. Op die manier is dorpspunt een plek waar aan gemeenschapsvorming wordt gedaan en verbondenheid gecreëerd."