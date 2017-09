Dossier roofmoord Menen wordt gepleit op 15 november Voor de correctionele rechtbank van Kortrijk is vandaag het proces van een roofmoord in Menen ingeleid.

Een alleenstaande man werd begin 2014 vermoord op de zolder van zijn eigen woning in de Bruggestraat teruggevonden. De Nederlandse man die van de feiten wordt verdacht, ontkent dat hij hem ombracht. Zijn toenmalige partner kwam niet opdagen.

Eind januari 2014 verdween de 41-jarige Menenaar plotsklaps. Hij was wel vaker enkele dagen weg, maar omdat zijn afwezigheid bleef duren, werd er alarm geslagen. Na drie weken werd zijn auto teruggevonden in de Kempen. Er was nog geld afgehaald in de buurt met zijn bankkaart. Tijdens een huiszoeking wat later werd het lichaam van de veertiger teruggevonden. Hij was om het leven gebracht met veertien messteken en het lichaam was in een tapijt gewikkeld.

In april 2014 werd een Nederlands koppel opgepakt op verdenking van de roofmoord. Zij woonden voor de feiten een maand bij de man in. Hun minderjarige zoon zou medeplichtig zijn. De 54-jarige vader van het gezin bekende dat er een schermutseling plaatsvond, waarbij messen werden gebruikt. Hij ontkent echter dat hij de man dood achterliet. "Hij was gewond aan zijn linkerschouder en vermoedelijk aan zijn buik, maar hij leefde nog", verklaarde hij dinsdag aan de rechters. De 43-jarige vrouw beweert dat ze niet bij de feiten aanwezig was. Het parket verwees haar toch door naar de rechtbank. Zij is vrij sinds 2015 en woonde de inleidende zitting niet bij. De advocaten van de verdediging vragen geen getuigen ter zitting. De komende maanden zullen alle partijen hun conclusies opstellen.

De zaak wordt gepleit op woensdag 15 november. Eventueel kan er ook op donderdag en vrijdag verder gepleit worden.