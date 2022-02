Dossier Thuiszorg Oostende: vertrouwensbreuk tussen vakbonden en minister Somers

Concrete aanleiding is het dossier over de privatisering van de thuiszorgdienst in Oostende. Ze hebben het over een "moeilijk te herstellen vertrouwensbreuk". Minister Somers blijft bij zijn standpunt, maar wil de dialoog open houden. "Vertrouwen bouwen betekent niet uw overtuiging loslaten, wel luisteren naar elkaars positie", zegt hij in een reactie.

Eind augustus vorig jaar besliste de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Oostende om de thuiszorgdienst over te dragen naar een private speler, de vzw i-Mens. De Oostendse oppositiepartij Vooruit en de sociale partners dienden een klacht in tegen die privatisering bij de gouverneur van West-Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Maar Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers zag geen reden om de beslissing over de privatisering te vernietigen. De Open Vld-minister ging daarmee in tegen een advies van zijn eigen administratie. In dat advies stond dat er geen decretale grondslag is voor de operatie. De administratie adviseerde daarom om het betrokken besluit te vernietigen.

"Vriendjespolitiek"

De vakbonden ACV en ACOD lieten eerder deze maand al weten dat ze naar de Raad van State stapten tegen de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Oostende om de thuiszorgdienst te privatiseren. Ze haalden daarbij zwaar uit naar minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, die ze "vriendjespolitiek" verweten. Dinsdag gaan ze nog verder en spreken ze over een "moeilijk te herstellen vertrouwensbreuk". "De Open Vld-minister werd al langer door de vakorganisaties gewantrouwd voor zijn dubieuze houding bij onder andere de poging tot privatisering van het Zorgbedrijf Antwerpen", zeggen de bonden in een gemeenschappelijke mededeling.

De spanningen tussen de vakbonden en de minister sudderen al langer. De plannen van minister Somers rond het statuut en de loon- en arbeidsvoorwaarden van Vlaams overheidspersoneel zetten al langer kwaad bloed bij de vakbonden. De onderhandelingen daarover kunnen volgens de bonden ook enkel verlopen "op basis van wederzijds respect en vertrouwen."

"In dialoog blijven"

Nu zwart op wit is aangetoond dat de minister de eigen wetten, decreten en regels met de voeten treedt, is hij voor de vakorganisaties geen betrouwbare onderhandelingspartner meer, luidt het voorts. "We verzoeken de Vlaamse regering met aandrang om een oplossing te zoeken zodat deze vertrouwensbreuk het sociaal overleg en onderhandelingsproces niet verlamt", aldus nog ACOD, ACV en VSOA.

Minister Somers erkent dat hij met de bonden "fundamenteel van mening verschilt" in het dossier van de thuiszorg Oostende. Volgens de Open Vld-minister is het nu aan de Raad van State om te oordelen. "Die is nu aan zet en dat moeten alle partijen aanvaarden", klinkt het.

Somers wil wel duidelijk in dialoog blijven met de vakbonden, onder meer voor dossiers zoals de aanpassingen aan het personeelsstatuut. "Ik ben steeds bereid verder te werken aan modernisering statuut van de Vlaamse ambtenaren en aan een modernisering van de rechtspositieregel in het kader van het Vlaamse regeerakkoord. Dat is in het belang van zowel de ambtenaren, de lokale besturen en de Vlamingen die recht hebben op een optimale dienstverlening", meent Somers. "Stilstaan en ons niet aanpassen aan nieuwe uitdagingen is hier spijtig genoeg achteruit gaan. Praten is de enige weg vooruit".

Reactie Jeremie Vaneeckhout

Groen-parlementslid Jeremie Vaneeckhout is alvast niet verrast door de forse uitspraken van de bonden. "Dit is helaas wat je krijgt met sterke verklaringen die bovenop jarenlange besparingen komen. Het statuut van ambtenaren is de voorbije jaren ondergraven. De politisering blijft welig tieren en ministers schuiven steeds meer politieke verantwoordelijkheid af op de administratie", zegt Vaneeckhout.

Het Groen-parlementslid spreekt van "een nieuwe fase in het groeiend wantrouwen". "We vragen de regering en minister Somers om dit ernstig te nemen, zijn beleid bij te sturen en te werken aan herstel van vertrouwen en opwaardering van de ambtenaar als dienaar van het algemeen belang", aldus nog Vaneeckhout.

