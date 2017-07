Douane jaagt Britse watersporters weg

Afgelopen weekend kregen drie Engelse zeilers een boete omdat er in hun brandstoftank sporen van rode diesel zaten. Dat soort diesel is in Europa verboden voor de pleziervaart en enkel voorbehouden voor de beroepsvaart. Maar in onze buurlanden wordt het gebruik van rode diesel gedoogd. Ook bij ons werd het gebruik van rode diesel een tijdlang door de vingers gezien, maar nu blijkbaar dus niet meer.

Boycot

De Britten die in Nieuwpoort een boete kreeg van 500 euro, roepen andere Britse watersporters op om weg te blijven uit de jachthavens aan onze kust. De jachthaven vreest dat de Britse boycot grote gevolgen zal hebben. En niet alleen voor de haven zelf, maar ook voor het toerisme in de regio. De jachthaven zal nu aankloppen bij de bevoegde instanties met de vraag om de boetes toch nog teniet te doen.