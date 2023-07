Eind vorige week heeft de douane bij een routinecontrole langs de Ieperse Steenweg in Veurne bijna 1.000 kilogram tabak in beslag genomen. De lading was niet voorzien van de juiste fiscale zegels.

In totaal is er voor meer dan 150.000 euro aan accijnzen ontdoken. De douane vond de tabak in de laadruimte van een bestelwagen, die gevuld was met heel wat kartonnen dozen zonder belettering. De chauffeur van de bestelwagen riskeert een zware straf.