Douaneactie stopgezet na drugsvangst

Een grootschalige actie van de douane in Veurne vanmorgen, waarbij een camera met nummerplaatherkenning op zoek ging naar automobilisten die nog openstaande boetes hebben, is stopgezet voor een huiszoeking.

Niet alleen de politie is bevoegd om onbetaalde boetes of niet-verzekerde auto's uit het verkeer te halen. Ook de douane mag die taken al een tijdje uitvoeren. In Veurne zijn 1250 voertuigen gescand, wat 3 hits opleverde van onbetaalde boetes ter waarde van 1509,64 en 2179,98 euro. Een derde voertuig is getakeld omdat een openstaand saldo van 3000 euro niet meteen betaald kon worden.

De actie is stopgezet na een controle van een voertuig, waarin na het speuren met de drugshond verdovende middelen zijn aangetroffen. Het ging om 1 joint, 49g hasj, 5g cannabis en 7 XTC-pillen. De ambtenaren stoten ook op een weegschaal en een crusher.

Bij een huiszoeking bij de bestuurder zijn nog kleine hoeveelheden amfetamines en cannabis gevonden. De bestuurder was ook aan het rijden onder invloed van amfetaminen en werd door de politie meegenomen voor bloedonderzoek. Het voertuig dat getakeld werd, behoorde ook toe aan deze persoon