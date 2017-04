DOVO neemt nieuwe detonatiekamer in gebruik

In Poelkapelle wordt de nieuwe statische detonatiekamer van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) officieel in gebruik genomen.

Die installatie moet instaan voor de vernietiging van toxische projectielen uit beide wereldoorlogen. De vorige installatie is sinds 2012 onherstelbaar beschadigd na een ontploffing. Daarom startte het Zweedse bedrijf DYNASAFE vorig jaar met de bouw van een nieuwe detonatiekamer. De nieuwe installatie zal springtuigen vernietigen door middel van elektrisch gegenereerde hitte van om en bij de 550 à 600 graden Celsius. Door de nalatenschap van de wereldoorlogen ligt er in de Westhoek nog veel niet-ontplofte munitie. Elk jaar rukt DOVO uit om 150 tot 200 ton munitie op te halen in deze regio.