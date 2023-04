Dovo rukt meest uit in onze provincie, er komt een nieuwe detonatiekamer

Het aantal DOVO-interventies in West-Vlaanderen alleen overtrof ook in 2022 het totaal aantal interventies van de ontmijningsdienst in alle andere provincies samen. Dat stelt Kamerlid Jasper Pillen vast, die elk jaar de cijfers opvraagt.

“In West-Vlaanderen waren er in 2022 2.284 interventies. In de tweede drukste provincie, Henegouwen, gaat het over ‘slechts’ 311 interventies. In totaal waren er voor het hele land 3.654 interventies. Defensie en haar onderdeel Dovo toont met deze cijfers haar uitermate belangrijke rol voor de veiligheid in ons land” aldus Jasper Pillen, die vaststelt dat er voor het derde jaar op een rij meer dan 2.000 interventies zijn in West-Vlaanderen alleen al.

Nieuwe detonatiekamer

Defensie bevestigt ook het belang voor de DOVO-kazerne te Langemark-Poelkapelle. “Minister Dedonder antwoordde mij al dat er belangrijke investeringen gepland zijn voor de site. De Ministerraad heeft daarover vorige week ook een beslissing genomen. Zo komt er een volledig nieuwe detonatiekamer op de site.” Want al deze springtuigen moeten uiteraard op een gecontroleerde manier onschadelijk worden gemaakt.

Vooral munitie uit WO I

“Elk jaar vernietigt DOVO 9.000 stuks oude munitie, voornamelijk uit de beide wereldoorlogen. Een deel van die munitie, zowat 10 procent, is toxisch en heeft nood aan een specifieke behandeling” legt Pillen uit. Voor de toxische springtuigen werd een eerste specifieke ontmantelingsinstallatie aangekocht in 2006, die werd geïnstalleerd in Langemark-Poelkapelle. Deze zogenaamde Contained Detonation Chamber (CDC) wordt intensief gebruikt en bereikt bijna het einde van zijn levensduur. “De nieuwe kamer zal toelaten om ook de volgende 15 jaar in alle veiligheid deze relicten uit ons oorlogsverleden verder op te ruimen” besluit Pillen.