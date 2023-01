Ontmijningsdienst DOVO heeft vorig jaar in onze provincie bijna dubbel zoveel interventies uitgevoerd dan in alle andere Belgische provincies samen.

Dat komt vooral door de munitie uit de Eerste Wereldoorlog die nog altijd in de Westhoek te vinden is.

Voor 2022 gaat het om 2256 interventies. Dat zijn er iets meer dan het jaar daarvoor.

Zelf een projectiel gevonden?

DOVO heeft haar hoofdkwartier in Oud-Heverlee, maar het militair kwartier in Langemark-Poelkapelle is belangrijk voor de behandeling van de gevonden munitie. Als je een projectiel vindt, verwittig je best de lokale politie. Zij nemen dan contact op met DOVO.