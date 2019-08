DOVO werkt oude voorraad chemische munitie weg

In de nieuwe ontmantelingskamer van Dovo is vandaag het 5.000e chemisch projectiel vernietigd. Daarmee is de voorraad die zich had opgestapeld tussen het uitvallen van het oude ontmantelingsgebouw in augustus 2012 en de opening van de nieuwe ontmantelingskamer in april 2017 weggewerkt.

Tussen 1998 en 2012 werden projectielen met een vloeibare toxische lading ontmanteld in het oude ontmantelingsgebouw. In augustus 2012 zorgde een ontploffing er voor dat de installatie onbruikbaar werd. Defensie was bijgevolg genoodzaakt om van dan af aan de toxisch vloeibare projectielen op te slaan in het kwartier in Poelkapelle.

In 2014 werd beslist om een nieuwe installatie aan te kopen. Ze werd specifiek voor de noden van DOVO ontworpen en is dus uniek in de wereld. Ze is hoofdzakelijk ontworpen voor de vernietiging van alle mogelijke types toxische munitie op een veilige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze.

Nog lang niet werkloos

Intussen zijn dus 5.000 projectielen met een vloeibaar toxisch inhoud (o.a. mosterdgas en fosgeen) vernietigd. Deze projectielen waren van Duitse, Franse en Britse origine. Maar dat betekent niet dat de installatie nu werkloos is. Jaarlijks worden er nog zo’n 9.000 projectielen opgehaald in de Westhoek. Ongeveer 10% daarvan bevat een vloeibare toxische lading. DOVO is dus nog een tijdje zoet.