Dramatisch Oostende verliest ook tegen Eupen

Na een povere 2 op 15 had Oostende nood aan een driepunter. De ploeg van Kåre Ingebrigtsen begint echter dramatisch aan de match. Na minder dan een minuut maakt Eupen de openingstreffer. Oostende herpakt zich gaandeweg en scoort twee keer tegen voor de rust. De doelpunten komen op naam van Canesin en Vandendriessche.

Met de voorsprong op het bord laat Oostende de Panda’s na de pauze weer in de wedstrijd komen. Dat breekt de kustploeg even later zuur op. Amat noteert de gelijkmaker voor Eupen. En even later maakt Bautista er zelfs 2-3 van. Eupen beëindigt de wedstrijd met tien, maar Oostende kan geen vuist meer maken.

De kustploeg zit in een flinke dip en blijft hangen op een voorlopige twaalfde plaats. Vrijdagavond boekte Club een zuinige 0-1-overwinning tegen Moeskroen.