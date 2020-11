Dramatisch: twee op drie senioren besmet in Ter Melle

Het coronavirus heeft heel wat woonzorgcentra in zijn greep maar in Ter Melle in Heule is de toestand dramatisch. Twee op de drie inwoners zijn er besmet met het coronavirus. Vijf mensen zijn al overleden. Ook bij het personeel zijn er heel wat besmettingen.

Drie van de vier afdelingen van het woonzorgcentrum in Heule zijn nu covidafdelingen met apart personeel. Ondertussen is er al een tijdje geen bezoek meer toegelaten. Volgens de directeur van het woonzorgcentrum ligt het aantal besmettingen zo hoog, wellicht omdat ze zo lang moeten wachten op de testresultaten, en het op die manier moeilijk is om een goed beleid uit te werken. Dat zou nu moeten veranderen. De testen zullen in een ander labo geanalyseerd worden, in Gent

Philippe De Coene, schepen van zorg Kortrijk: “U moet zich realiseren dat we tot vier tot vijf dagen moesten wachten eer wij die testresultaten binnenkregen. Dat gebeurde via het Vlaamse platform. Als wij zelf testen, hebben wij die testresultaten binnen de 24 uur. Dat heeft ons parten gespeeld. Is er een oorzakelijk verband? Dat is moeilijk te zeggen, maar het is in elk geval zo: als je vijf dagen moet wachten op een test, dan is die zo goed als waardeloos.”