Dramatische start voor zomersolden

De eerste dag van de zomersolden was "dramatisch". Er is sprake van 50 procent minder omzet vergeleken met vorig jaar, al is het moeilijk om te vergelijken omdat dit jaar strenge coronamaatregelen gelden.

De handelaars zijn volgens Comeos "zeer teleurgesteld". Zaterdagochtend was er heel weinig volk, in de namiddag kwamen er iets meer shoppers naar de winkels. Volgens Comeos is er zelfs sprake van 50 procent minder omzet vergeleken met de eerste soldendag in de zomer van 2019.

Verschillende oorzaken van tegenvallende verkoopcijfers

"Het is evident dat de strenge coronamaatregelen de belangrijkste reden zijn voor de tegenvallende verkoopcijfers", zegt Déborah Motteux van Comeos. "Voorts zijn veel mensen op vakantie en het was ook een warme en zonnige dag." Tot slot heeft de verplaatsing van de zomersolden, die een maand later dan normaal startten, ook een negatief effect gehad.

"Bubbel absurd"

Dat we niet met onze bubbel naar de winkel mogen, maar wel op restaurant, vindt Comeos absurd. "Sommige winkeliers zagen een volwassene komen winkelen met één kind en later opnieuw de winkel binnenstappen met een ander kind. Soms waren de winkels leeg en mochten twee volwassenen die tot dezelfde bubbel behoren toch niet samen in de winkel", aldus Motteux. Comeos zou de maatregelen dus graag versoepeld zien. "Het zou goed zijn als we mochten winkelen met onze bubbel."

Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) wil een versoepeling van de maatregelen. "Willen we vermijden dat één op de vijf winkels het einde van het jaar niet haalt, moeten de regels snel aangepast worden", zegt Christine Mattheeuws. "Shoppen tijdens de solden doe je met je partner, met je kinderen of met je vriendinnen. Laat ons naar analogie met de horecasector toelaten dat er met de bubbel kan worden geshopt."