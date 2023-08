Dranouter blikt tevreden terug op festivalweekend

Even leek het erop dat het slechte weer roet in het eten van Dranouter zou gooien, maar dat blijkt niet zo te zijn. De organisatie nam extra maatregelen om de bezoekers een comfortabel festival aan te bieden. Containers houtschors stonden klaar en extra rijplaten moesten voor droge voeten zorgen. En heeft duidelijk gewerkt. "Opvallend is dat onze vrijdag opmerkelijk populairder was dan de voorbije jaren. Ook de weekendtickets zaten dit jaar in de lift én meer mensen kiezen ervoor om te blijven kamperen”, klinkt het bij Bavo Vanden Broeck, festivaldirecteur Dranouter. Zo’n 50% van de festivalgangers brachten een of meerdere nachten door op de kampeerterreinen van het festival. Bovendien kiezen er ook heel wat bezoekers voor om te blijven slapen in hotels of B&B's in de buurt.

Succesrecept

Het succesrecept van topartiesten zoals Bazart, Merol, Coely en Selah Sue gecombineerd met minder bekende artiesten, slaat nog altijd aan. En dat vertaalt zich ook in de bezoekersaantallen. "We hadden de beste vrijdag in jaren, die was op een haar na uitverkocht. Voor de zaterdag waren alle tickets wel de deur uit. Met 15.000 bezoekers op zondag kunnen we concluderen dat Festival Dranouter 2023 een succesvolle editie was”, besluit Vanden Broeck.

Vandaag starten ze met de opkuis van het terrein. Podia worden afgebroken en ook op de camping breken festivalgangers hun tentjes moe, maar voldaan af. Het aftellen naar de 50ste editie van Dranouter kan beginnen.