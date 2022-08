Dranouter Festival klaar voor 40.000 muziekfans

Eén van de hoogtepunten dit jaar wordt het eenmalig optreden van "'t Beste van ’t Westen", met Flip Kowlier, Brihang en De Dolfijntjes. Dranouter Festival loopt tot en met zondag.

Nog twee keer slapen en dan barst het feestgedruis weer los in Dranouter. Donderdagavond al geeft onder meer Preuteleute de aftrap van het préfestival, dat is gratis voor inwoners van Heuvelland en voor wie een weekendticket heeft.

"Het is een volledig festival met verschillende podia", zegt Bavo Vanden Broeck van Dranouter Festival.

"We hebben er drie op het grote festival terrein. Er is ook nog een apart podium op een apart terrein met nightlife dj’s. Zeven bars met straatanimatie erbij…"

Zo goed als uitverkocht

Het muziekfestival is zo goed als uitverkocht. Eén van de hoogtepunten wordt ’t Beste van ’t Westen, de afsluiter op zaterdag.

"Het is een speciaal concept, je kan het enkel dit jaar meemaken. De grote namen die al vaker op Dranouter stonden – Flip Kowlier, Brihang, Wannes van ’t Zesde Metaal en De Dolfijntjes – hebben we uitgenodigd om samen een set te brengen."

Na een oproep voor extra vrijwilligers heeft Dranouter toch meer dan 850 medewerkers gevonden.

De weersvoorspellingen zien er goed uit. In Dranouter zijn ze klaar voor een eerste volwaardig festival sinds de uitbraak van het coronavirus.