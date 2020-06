Dranouter Zomersessies misschien toch met meer publiek

Vanaf augustus kan dat aantal zelfs verdubbelen. Dat betekent dat kleine festivals weer mogelijk zijn, al stoten die nog wel op wat praktische problemen.

Festival Dranouter organiseert in de zomermaanden een vijftiental optredens, en gaat bekijken of dat nu met meer publiek kan. Normaal zouden er per optreden

maximaal 200 toeschouwers toelaten worden.

Onder de naam Dranouter Zomersessies organiseert Dranoeter vzw in juli en augustus enkele concertdagen met live muziek voor een beperkt publiek. Er zijn al een aantal namen bekend.

Op vrijdag 10 juli vult Portland de affiche samen met Dries. Op zaterdag 11 juli komen Yevgueni, Mooneye en Willy Organ. Op zondag 12 juli komt Portland voor een tweede keer samen meet Meskerem Mees. Geike Arnaert, Tiny Legs Tim en Fokkersvreugde zijn te zien op vrijdag 17 juli. De dag erna komen Faces On TV, The Calicos en Renée langs. Het weekend wordt op zondag 19 juli afgesloten met Geike, Meskerem Mees en The Bonnie Blues. Vrijdag 24 juli staan Absynthe Minded en Lee Anderson op het programma. Zaterdag komen The Bony King of Nowhere en Junior. Zondag 26 juli zullen Stef Kamil Carlens en De Cauter Trio de revue passeren.