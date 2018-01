Dreigt er opnieuw wateroverlast?

In Zedelgem bijvoorbeeld staat het waterniveau in de Kerkebeek nu al zeer hoog. Die zou door de voorspelde regen uit haar oevers kunnen treden. De technische dienst heeft alle rioolputten gecontroleerd en arbeiders van de gemeente voorzien overstromingsgevoelige woonwijken van zandzakjes.

Ook in de deelgemeente Aartrijke en Loppem is het bang afwachten. Afgelopen weekend zijn er bij de brandweer al meerdere meldingen van wateroverlast binnengelopen. Twee ondergrondse garages stonden onder water. Ook de provincie zal de situatie in de gemeente mee opvolgen.