Drenkeling gereanimeerd in Oostende

De brandweer heeft maandagavond een drenkeling uit zee gered in Mariakerke bij Oostende. De man, een vijftiger uit Oostende, werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

De drenkeling werd iets voor 19 uur opgemerkt. De Oostendse redders, die door het mooie weer uitzonderlijk ook op maandag drie standposten bemanden via het flexibel reservesysteem, waren op dat moment al naar huis. Getuigen verwittigden meteen de hulpdiensten. De brandweer van Oostende kon de man op het droge helpen. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is kritiek.

"De man is een vaste klant bij ons", vertelt een opdienster van eethuis Casa del Mar aan het Strandplein. "Hij had net iets gedronken bij ons, waarna hij ging gaan zwemmen. Omdat hij redelijk lang wegbleef werden we toch wat ongerust. Wat later zagen we de hulpdiensten bezig. We hopen dat alles goed komt". De lokale politie van Oostende kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.