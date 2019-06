Dresscode voor strandgangers Knokke

Het gemeentebestuur van Knokke liet op het wegdek een heuse 'dresscode' schilderen. Daarmee willen ze de toeristen aanzetten om niet in zwembroek of bikini richting de winkelstraten te wandelen.

Hoewel het met een knipoog bedoeld is, wil het stadsbestuur toch een aangenamere sfeer creëren met de aanpassing. Strandkledij blijft dus best op het strand en wie wil shoppen doet dat dan met voldoende kleren aan. Op het wegdek staan aan de ene kant afbeeldingen van bikini, slippers en short geschilderd, terwijl de andere kant kleren en schoenen aangeeft. Wie toch liever in bloot bovenlijf door de winkelstraten loopt, zal hiervoor niet beboet worden.