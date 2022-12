Drie 100-plussers jarig in wzc in Rumbeke

Drie eeuwelingen vieren samen hun verjaardag in het Woonzorgcentrum Sint-Henricus in Rumbeke. En ze kregen een brief van het paleis met felicitaties.

Emma Osstyn is 101 net als Edgard Vandenbroucke. Edgard weet precies hoe het komt dat de jaren maar weinig vat op hem hebben. “Veel werken, dag en nacht. Ik ben altijd bakker geweest hé. 20, 30 en soms 50 uren na elkaar. Veel 'gevrocht' in mijn leven. En in mijn jonge jaren in de maalderij: zakken dragen van 100 kilo op mijn 16 jaar. Nu doen ze dat niet meer hé. Als ze een zak van 10 kilo zien liggen, springen ze erover.”

En Edgar voelt zich nog opperbest. Ik ben wat ziek geweest. Maar ik ben weer goed op weg, klaar om te herbeginnen.”

Alma Vanhaelewyn is gisteren 104 geworden. “Hoe oud ben ik nu? Ben ik al 103? Of 104, zo is het hé? Ben al 104? Ah ja. Dat is fantastisch, hé.”

Alma is op één na de oudste inwoner van Roeselare. Vij bewoners in het Woonzorgcentrum Sint-Henricus hebben de kaap van de 100 jaar overschreden.