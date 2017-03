Drie Belgische soldaten symbool voor verzoening

Honderd jaar na zijn sneuvelen wordt Amé Fiévez aan het lijstje IJzersymbolen toegevoegd. Het is deze maand een eeuw geleden dat de Waalse soldaat samen met de broers Frans en Edward Van Raemdonck omkwam.

Alle drie werden ze in eenzelfde graf begraven. Voortaan staat het trio symbool voor verzoening. 100 jaar geleden stierven de broers Fran en Edward Van Raemdonck samen met Amé Fiévez tijdens de Eerste Wereldoorlog. De drie soldaten worden samen herdacht. En het is tijd om alles in het correcte historisch perspectief te plaatsen.

De herdenking wordt bijgewoond door onder meer de nabestaanden van Amé Fiévez. De plechtigheid aan de crypte sloot af met een bloemenhulde aan de grafzerk van de broers Van Raemdonck en Amé Fiévez.