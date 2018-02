Drie combi's beschadigd na lange achtervolging op E40

De politie ging de wagen achterna, maar die kon naar Frankrijk vluchten. De wegpolitie had de overvolle Britse bestelwagen opgemerkt die vanuit Frankrijk ons land binnenreed. Volgens de Franse politie ging het om mensensmokkelaars en vluchtelingen. Tijdens de lange achtervolging kon de wagen aan de afrit Loppem rechtsomkeer maken richting Frankrijk. De politie probeerde de weg nog te blokkeren, maar de bestelwagen reed door. Drie politiecombi's raakten daarbij beschadigd, maar er vielen geen gewonden.

Over de grens nam de Franse politie over. Daar ging de bestuurder van de bestelwagen er te voet vandoor. Of de Franse politie mensen kon oppakken is nog niet duidelijk.