Drie doden bij steekpartij Moere

De steekpartij vindt dinsdagavond plaats in de Alfons Vanheestraat, een rustige woonwijk in Moere. Het drama speelt zich af rond 22u30 aan de voordeur van een woning. De dader steekt een opa neer die zijn 16-jarige kleindochter wil beschermen. Ook het meisje en de oma overleven de steekpartij niet. De dader is een ex-liefje zijn van het meisje. Ze werd al wekenlang door de jongen gestalkt en logeerde tijdelijk bij haar grootouders omdat haar ouders op reis zijn.

Politie en parket zakten af naar de woonwijk, die hermetisch afgesloten werd. Tot lang na middernacht is er een zoekactie met speurhonden geweest naar de dader. Er is ook een politiehelikopter met infraroodcamera ingezet die tot laat in de nacht boven het anders zo vredige Moere cirkelde. Het is niet duidelijk of de dader al gevat is.