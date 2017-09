Drie Duvels doen zwemcoach Obreno de das om

In februari van dit jaar blies hij langs de N49 richting Knokke-Heist positief bij een alcoholtest. Hij reed bovendien met een niet-gekeurde wagen. De verdediging legde uit dat de beklaagde die bewuste zondagavond terugkeerde van de Vlaamse Jeugdzwemkampioenschappen in Antwerpen. "Hij had weliswaar drie Duvels gedronken, maar voelde zich niet dronken", aldus meester Peter Snauwaert. De rechter repliceerde dat de huidige samenleving zelfs één Duvel achter het stuur niet tolereert. "Ik heb natuurlijk spijt van hetgeen gebeurd is", zei Obreno zelf.

Na het voorval werd zijn rijbewijs al voor 15 dagen ingetrokken, waardoor hij nu zijn rijbewijs dus niet meer zal moeten inleveren. Na zijn eigen zwemcarrière boekte Stefaan Obreno onder andere successen als coach van Brigitte Becue en Stefaan Maene. Als Nederlands bondscoach won hij op de Olympische Spelen in 2000 gouden medailles met Inge de Bruijn en Pieter van de Hoogenband. Later werd Obreno ook nog topsportcoach bij de Vlaamse zwemfederatie.