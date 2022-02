Drie extra windmolens in haven Zeebrugge

Alle drie de turbines hebben een maximale tiphoogte van 180 meter, de maximale rotordiameter bedraagt 136 meter. Elke turbine heeft een vermogen van 4.8 MW.

Schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon: "“De voorgestelde locatie in de achterhaven alsook de plaatsing in lijninstelling met bestaande turbines passen in het gevoerde beleid van de stad. Het gebied bevindt zich in een prioritaire zone die in het windplan werd aangeduid. Hier werd vastgesteld dat er heel wat positieve aanknopingspunten zijn, namelijk de haveninfrastructuur, spoorwegen en grootschalige autowegen. Ook de ruimtelijke voorschriften stellen duidelijk dat hernieuwbare energie hier op haar plaats is. De exacte locatie van de nieuwe turbines ligt ook op voldoende afstand van de omliggende woonkernen en waardevolle natuur die moeten gevrijwaard worden. De gekozen locatie volgt het jarenlange beleid van de stad, dat nu ook werd vastgelegd in het goedgekeurde windplan.”