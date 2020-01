Onze provincie kent de grootste stijging van het aantal leerkrachten in het lager onderwijs met een diploma kleuteronderwijs. Bovendien staan ook steeds meer gepensioneerden voor de klas door het nijpend tekort aan jonge leerkrachten. Opvallend: in het atheneum Athena in Oostende zijn drie nieuwe leerkrachten alledrie zestigers die eigenlijk al met pensioen zijn.