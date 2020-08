Drie gewonden bij zwaar ongeval in Diksmuide

Vrijdagavond zijn in Pervijze bij Diksmuide drie gewonden gevallen bij een zware aanrijding tussen twee wagens.

Het ongeval gebeurde in de Schoorbakkestraat ter hoogte van de Stuivekenskerkestraat. Een wagen die uit de richting van Stuivekenskerke kwam, botste frontaal met een wagen die uit de richting van Schore kwam. De ene wagen kwam een eind van het kruispunt in de gracht terecht, de andere wagen kwam dwars over de weg tot stilstand.

Wagens totaal vernield

Een van de bestuurders raakte gekneld bij het ongeval. De MUG-dienst en brandweer kwamen ter plaatste. Beide chauffeurs en de passagier van de ene wagen werden naar het ziekenhuis overgebracht voor medische verzorging. Hun situatie zou stabiel zijn, maar beide wagens zijn door de botsing totaal vernield.

Door het ongeval werd de Schoorbakkestraat een tijdlang afgesloten.