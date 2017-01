Drie jaar cel voor afpersing

Samen met twee kompanen deelde hij ook rake klappen uit. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen. In maart vorig jaar weigerden hij en zijn vrienden te betalen in een taverne in Knokke-Heist. Daarna trokken ze naar een café in de buurt. Toen een koppel ging afrekenen, zagen ze dat de man een flinke som geld op zak had. De beklaagde en zijn vriend wachtten de klant buiten op en gingen hem te lijf. Ook in de Lippenslaan maakten de overvallers diezelfde avond nog een slachtoffer. Een man moest zijn iPhone en horloge afgeven, waarna ze hem stevig aftroefden.

Een jaar voordien werd de beklaagde nog veroordeeld voor zijn rol in een Brugse straatbende. Bij één van de overvallen werd een slachtoffer door de man en een kompaan zelfs naakt in een vaart gegooid. Voor die feiten kreeg Steve D. vijf jaar gevangenisstraf met uitstel, een straf die door zijn nieuwe veroordeling effectief dreigt te worden.