Drie jaar cel voor cannabisplantage waarin man het leven liet bij brand

Een 27-jarige Roemeen uit Oosterzele is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, voor het opzetten van een cannabisplantage en voor onopzettelijke doding.

Bij een brand in de cannabisplantage viel een dodelijk slachtoffer. Het openbaar ministerie had vier jaar effectieve celstraf geëist.

Op 23 april 2020 werd de brandweer van Brugge opgeroepen voor een hevige brand in een woning in de Schuttersstraat. In het leegstaande pand bleek zich een cannabisplantage van 1.209 planten te bevinden. Pas op 19 mei werd op de zolder onder het puin een verkoold lichaam aangetroffen. De 36-jarige Brusselaar van Albanese origine bleek op de plantage te werken.

60.000 euro aan elektriciteit afgetapt

De bewuste woning werd onder een valse identiteit gehuurd door een 27-jarige Roemeen. R.O. dook met de voertuigen van zijn 33-jarige vriendin I.I. bovendien regelmatig op in Brugge. Ongeveer twee keer per week kwam hij het slachtoffer bevoorraden met eten, maar bijvoorbeeld ook met bloempotten. Het parket vervolgde het Roemeense koppel ook voor onopzettelijke doding, omdat gefoefel met de elektriciteit aan de basis lag van de brand. In totaal zou stroom ter waarde van 60.000 euro afgetapt zijn.

De advocaat van O. legde uit dat de beklaagde zich voor de kar van enkele Albanezen liet spannen. "De huurder die het risico neemt om zijn gezicht te tonen, is nooit één van de spilfiguren", aldus meester Dimitri de Béco. De verdediging wees op het blanco strafblad van de twintiger en vroeg een straf met uitstel. Anderzijds werd voor onopzettelijke doding wel de vrijspraak gevraagd. O. had als loopjongen naar eigen zeggen niets te maken met de gevaarlijke aftakking van de elektriciteit.

I.I. riskeerde een jaar effectieve celstraf, maar vroeg over de ganse lijn de vrijspraak. Volgens meester Thomas Gillis leverde zijn cliënte geen noodzakelijke hulp aan haar partner. Zo was ze weliswaar aanwezig bij het bespreken van het huurcontract, maar zou de huisbaas het pand sowieso ook wel verhuurd hebben aan O. De rechter volgde het standpunt van de verdediging en sprak de vrouw vrij.

