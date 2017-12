Drie jaar cel voor dodelijk ongeval na diefstal

M.T. was onder invloed van alcohol toen hij een motorrijder aanreed. Even daarvoor had hij bij zijn ex-werkgever een diefstal gepleegd.

Op 4 augustus 2016 rond 23.50 uur reden een motor en een personenwagen langs de N33 in de richting van Oostende. De motor werd langs achter aangereden door het voertuig van de beklaagde. Voor het 49-jarige slachtoffer uit Asse kon geen hulp meer baten. De bestuurder van de auto had twee promille alcohol in zijn bloed. Bovendien bracht het onderzoek aan het licht dat M.T. 125 kilometer per uur reed, terwijl 90 km/u toen de toegelaten maximumsnelheid was. De motorrijder reed volgens de deskundige ongeveer aan 70 kilometer per uur.

Voor zijn rol in het dodelijk ongeval werd de verdachte niet aangehouden, maar hij belandde de volgende dag alsnog voor een maand in voorhechtenis. In de koffer van zijn voertuig ontdekte de politie immers een laspost, een slijpschijf en een gasfles. Die spullen had hij vlak voor het ongeval gestolen bij zijn ex-werkgever in Torhout. Begin oktober gaf de Brugse correctionele rechtbank hem voor die feiten opschorting van straf.

Krachtig signaal

Procureur Sabine Langenbick hekelde het feit dat de beklaagde in 2015 al veroordeeld was voor een ongeval onder invloed van alcohol. Het OM vroeg aan de politierechter om een krachtig signaal te geven en vorderde drie jaar effectieve gevangenisstraf. "Wie het niet wil horen, moet het dan maar voelen. Iedereen hier in de zaal is een potentieel slachtoffer van deze man." De verdediging stelde echter voor om bijkomend onderzoek te voeren. Volgens de advocaat van M.T. stond de motorrijder immers stil op het moment van de aanrijding. De rechter oordeelde dat verder onderzoek niet nodig was.

M.T. werd uiteindelijk veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. Hij kreeg ook een rijverbod van vijf jaar en een geldboete van 3.000 euro opgelegd. Om zijn rijbewijs terug te krijgen zal hij bovendien beide rijexamens opnieuw moeten afleggen én moeten slagen voor medische en psychologische proeven.