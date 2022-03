Drie jaar cel voor doodrijden voetganger in Kortrijk

Een man uit Ingelmunster is veroordeeld tot drie jaar effectieve celstraf en een rijverbod van tien jaar voor het doodrijden van een voetganger in Kortrijk.

Het dodelijk ongeval was het gevolg van waanzinnige snelheid in een fietsstraat in het centrum van de stad. Daarbij kwam een vader van drie kinderen om het leven.

De bestuurder van de auto, een man uit Ingelmunster, zat eerder al een gevangenisstraf uit omdat hij in 2013 opzettelijk een man bijna doodreed.

