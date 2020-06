Drie jaar cel voor man die agent aanviel

Een 25-jarige man van Soedanese origine is veroordeeld tot een effectieve celstraf van drie jaar nadat hij in mei vorig jaar een agent had aangevallen met een mes.

De rechter heeft zijn onmiddellijke aanhouding bevolen, maar de beklaagde is voorlopig spoorloos. In mei vorig jaar merkte de agent een man op die zich vreemd gedroeg in de Zwevegemstraat. Toen hij hem wou aanspreken, liep de politieman een snijwonde op. Hij brak ook zijn elleboog. Toegesnelde agenten moesten pepperspray en een wapenstok gebruiken om de man te arresteren. Een van hen werd gebeten.

Al eerder veroordeeld

Tijdens het proces stelde de procureur dat de beklaagde met voorbedachte rade handelde omdat hij kort daarvoor een mes had meegenomen uit de noodopvang waar hij verbleef. De beklaagde liep eerder al veroordelingen op in Frankrijk en Duitsland, en daar komt nu nog drie jaar cel bij. De Kortrijkse strafrechter beval zijn onmiddellijke aanhouding, maar de man is voorlopig spoorloos. De tien agenten die zich burgerlijke partij stelden, krijgen elk 1 euro provisionele schadevergoeding toegekend.

