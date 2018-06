Drie jaar cel voor prostituee die man afperst tot hij zelfmoord pleegt

De vrouw, een prostituee, chanteerde een 55-jarige man, die uiteindelijk uit het leven stapte. Aan zijn familie moet S.S. bijna 300.000 euro schadevergoeding betalen.

Leerkracht uit Tielt

Het slachtoffer, een leerkracht uit Tielt, leerde de beklaagde in het najaar van 2015 eerder toevallig kennen. Enkele maanden hadden ze betaalde seksdates, maar S.S. begon steeds meer geld te eisen. Ze vroeg onder andere om de aankoop van een huis te sponsoren en dreigde de echtgenote van het slachtoffer in te lichten over hun ontmoetingen.

De toon in de berichten van de prostituee werd steeds harder. Op 5 december 2016 werden maar liefst 76 dreigende sms'en verstuurd. De volgende dag pleegde het slachtoffer zelfmoord. In totaal had hij aan de beklaagde 224.000 euro betaald, grotendeels in goudstaven.

De verdediging betwistte dat er sprake was van afpersing. Het slachtoffer stuurde volgens meester Koen Stubbe zelf ook nog heel wat sms'en naar de prostituee. Het geld beschouwde ze als een soort schadevergoeding voor een uit de hand gelopen sm-spel, klonk het. Bovendien zorgde het slachtoffer er volgens de verdediging zelf voor dat de relatie meer werd dan die tussen een prostituee en een gewone klant.

De rechter stelde vast dat er tot 20 april 2016 inderdaad sprake was van een seksuele relatie. Voor de afpersing in die periode werd de vrouw vrijgesproken. "Daarna beginnen andere elementen dan seks mee te spelen. Financieel gewin staat voorop, alles moet daarvoor wijken. Het gaat om pure hebzucht, professioneel verpakt in een web van seksuele diensten", klonk het in het vonnis. De rechter merkte op dat de beklaagde ook na het overlijden van het slachtoffer dreigende berichten bleef sturen.

S.S. werd uiteindelijk veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van drie jaar. Van het achterovergedrukte geld moet ze 148.000 euro terugbetalen. Daarnaast werd de vrouw veroordeeld tot een voorlopige schadevergoeding van 88.000 euro voor het geleden inkomensverlies. Aan de weduwe van de leerkracht werd een schadevergoeding van 25.000 euro toegewezen. De kinderen van het slachtoffer krijgen elk 10.000 euro.