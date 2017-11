Drie jaar rijverbod voor dodelijk ongeval

Op 25 augustus 2016 reed de beklaagde in zijn bestelwagen op de Wakkensesteenweg in Tielt. In een bocht probeerde hij aan een snelheid van 110 kilometer per uur een tractor in te halen. Daarbij negeerde M.D. een volle witte lijn. Bij het inhaalmanoeuvre botste het voertuig op Frédéric Lazaron (26), die met zijn motor uit de tegengestelde richting kwam. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

Een ademtest wees uit dat de beklaagde 1,08 promille alcohol in zijn bloed had. Bovendien was M.D. na het ongeval vooral om zijn eigen situatie bekommerd. Aan omstaanders vroeg hij in eerste instantie zelfs om de politie niet te verwittigen.

In het vonnis haalde de politierechter het onaanvaardbare, roekeloze rijgedrag van de beklaagde aan. Tenslotte werd ook verwezen naar zijn eerdere veroordelingen door de politierechtbank. Na het rijverbod van drie jaar zal M.D. moeten slagen voor psychologische en medische testen. De Dentergemnaar zal ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.