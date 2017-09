Drie jaar voor brein achter gewapende overval

Drie meerderjarige kompanen krijgen straffen tot twintig maanden. De enige vrouw op de beklaagdenbank moet een werkstraf van 225 uur uitvoeren.

In de nacht van 15 op 16 december sloegen gemaskerde overvallers toe in het hotel aan de Bruggesteenweg in Hooglede. Uitbater William Lagrou, die er samen met zijn bejaarde moeder woont, deelde in de klappen. Hij liep diverse gebroken ribben op was zelfs even buiten bewustzijn. Een vrouw van 61, die op dat moment ook in het hotel aanwezig was, werd geboeid en bedreigd.

Een jonge vrouw en een minderjarige man deden alsof ze een koppel waren en boekten een kamer. Via een ladder aan het raam van hun kamer, kwamen de anderen het hotel onopgemerkt binnen. S.T. (19) had van een van de bendeleden gehoord dat er wel 300.000 euro zou te rapen vallen. Uiteindelijk konden de overvallers enkel 1.820 euro, juwelen, munten en zilveren bestek buitmaken.

De vier meerderjarige mannen krijgen celstraffen tot drie jaar, deels effectief. De vrouw, die deed alsof ze een koppel was, krijgt de gunst van de werkstraf. In totaal moeten ze een kleine tienduizend euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers.

