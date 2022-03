Drie jongens uit Oekraïne hebben eerste training achter de rug bij Mandel United

De ouders en hun 3 zoontjes zijn vorige week aangekomen. Thuis in Kiev is alles kapot geschoten, de appartementsgebouwen waar ze wonen en zelfs de velden van de lokale voetbalclub. Ze hebben moeilijke dagen achter de rug, maar op de voetbaltraining kunnen ze even alles vergeten.

Voetbal was een deel van hun leven in Kiev. De broers Ivan, Yaroslav en Nikita -8, 11 en 13 jaar- kunnen weer eens een balletje trappen bij Mandel United. De voetbalclub in Izegem sluit hen meteen in de armen en de jongens trainen gewoon mee met de rest. Nikita, de oudste, spreekt een beetje Engels.

De Belgische voetbalbond heeft al beslist dat jongeren uit Oekraïne hier kunnen meetrainen, maar ook wedstrijden mogen spelen. Izegem heeft de 3 jongens alvast de nodige uitrusting gegeven. Hier kunnen ze heel even weer zichzelf zijn.