Drie jongeren opgepakt na brand in caravan

Er zijn drie jongeren opgepakt, waarvan 1 minderjarige voor de brandstichting in Adinkerke, bij De Panne, gisteren tijdens wielerwedstrijd Brugge-De Panne. Een sigarettenpeuk heeft mogelijks de brand veroorzaakt.

Gisteren slaat een caravanbrand over op de dakoversteek van een vakantiewoning in domein Kindervreugde, langs de Langeleedstraat in Adinkerke, De Panne.

Het parcours van Brugge-De Panne loopt naast het domein, even werd gevreesd dat de wedstrijd zou worden stilgelegd. Maar dat bleek niet nodig.

Sigaret

Mogelijks is de brand ontstaan door een achtergelaten sigarettenpeuk. De caravan is volledig uitgebrand.

Kort na de feiten zijn drie jongeren opgepakt, waarvan 1 minderjarig. Die zal voor de jeugdrechter moeten verschijnen.