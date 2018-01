Drie Koningen brengen koekebrood

Het is 6 januari en dat betekent dat de Drie Koningen hun ronde doen in de wijken. In de Trompe Wijk in Deerlijk gingen kinderen rond met koekebrood voor 65-plussers

Elk jaar gaan kinderen op zes januari rond in de wijk om te zingen. Ze krijgen dan snoep of centjes, en dit jaar is dat niet anders. In de Trompe wijk in Deerlijk brengen kinderen koekebrood naar 65-plussers. In ruil krijgen ze snoepgoed, dat in een grote zak verdwijnt, of een centje, dat naar een goed doel gaat.