Drie locaties geschikt voor lange schaatsbaan

Er is in West-Vlaanderen op drie locaties potentieel om een 400 meter schaatsbaan aan te leggen.

Dat blijkt uit een studie van Odin Wenting Bouwadvies op vraag van de provincie West-Vlaanderen. Een vierhonderdmeterbaan zou een primeur zijn in Vlaanderen. De studie is voorgesteld in Gullegem.

Vlaanderen kent met onder meer Bart Swings enkele goede langebaanschaatsers maar die moeten naar het buitenland uitwijken om een langebaan te vinden. Er is niet één zo'n baan in Vlaanderen, en bij uitbreiding België, terwijl Nederland zeventien langebanen telt. Hetzelfde probleem geldt ook voor veel skeeleraars. Daarom nam West-Vlaanderen het initiatief om een studie uit te voeren naar het potentieel van die baan.

Er werden zes locaties bekeken waarvan één in Oost-Vlaanderen, namelijk in Gent. Gullegem en Brugge, die al een baan hebben, kwamen vrij snel naar boven als potentiële locatie. Ook Kortrijk werd naar voor geschoven. Roeselare en Oostende bleken minder interessant, enerzijds door een gebrek aan belangstelling, anderzijds naar bereikbaarheid toe.

De studie maant nu aan om de tijd te nemen zodat er een goed concept kan worden uitgewerkt. Er wordt gedacht over een periode van ongeveer vijf jaar. De provincie zal wellicht de coördinatie niet op zich kunnen nemen omdat de bevoegdheden vanaf 2018 naar Vlaanderen worden overgeheveld. Maar de studie toont wel aan dat West-Vlaanderen zeker een goede optie kan zijn om zo'n complex neer te poten.