Drie maanden cel met uitstel voor uitbaatster kinderhotel

D. S., de voormalige uitbaatster van het kinderhotel Cococinelle in Waregem, is veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel voor slagen en verwondingen en mensonterende behandelingen bij 21 kinderen.

Het openbaar ministerie vroeg negen maanden cel met uitstel. De advocaat van de vrouw van 40 vroeg enerzijds opschorting van straf en anderzijds de vrijspraak. Volgens haar was er geen sprake van een schrikbewind, maar van een andere visie op opvoeden.

Vergunning ingetrokken

De vrouw kwam in de media-aandacht toen Kind En Gezin in augustus vorig jaar plots de vergunning van haar kinderhotel in Waregem introk. Kind en Gezin deed dat na inzage in het strafdossier. De intrekking zorgde voor heel wat verontwaardiging, het onderzoek liep immers al erg lang. Plots moesten de ouders van bijna veertig kinderen op zoek naar nieuwe opvang.

De advocaat van de vrouw, Katrijn Vanmoortel, reageerde toen als volgt: “De onderzoeksrechter was van mening dat zij zonder gevaar de crèche verder mocht uitbaten. Nu het dossier is afgerond neemt men die beslissing wel en men beroept zich op dringende noodzakelijkheid voor feiten die zich afspelen tussen 2011 en 2016. We zijn bijna 1 jaar later en men kan bezwaarlijk van dringende noodzakelijkheid spreken vandaag, vinden wij”.

Al snel ontstonden ook twee kampen. De ouders die ‘tante Co’ een warm hart toedragen en ouders die klachten hadden.

“Ze was kordaat, als een kind driemaal niet luisterde stond het in de hoek. Ik ben voorstander. Ik neem aan dat er ook tegenstanders zijn en die de vrije opvoeding hanteren en die altijd in dialoog gaan, maar dat helpt soms niet bij een kind,” zo zegt Nicolas Declerck van wie de kinderen naar het Kinderhotel gingen.

Eind september moest de vrouw voor de raadkamer in Kortrijk komen. Ook daar daagden ouders op om haar te steunen. Sommigen geloofden dat de hele zaak op een sisser zou uitdraaien en dat D.S. niet vervolgd zou worden, maar de raadkamer beslist anders. Ze wordt doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

"We zijn niet meer in 1956"

“Haar aanpak kon niet door de beugel anno 2016. We zijn niet meer in 1956. Het kindje van mijn cliënten had blauwe kaakjes en was zeer angstig. Ze dwong de peuter van twee jaar om te eten”, aldus Luc Lambert, advocaat van een ouderpaar.

De rechter oordeelt nu dat minstens 21 kindjes het slachtoffer werden van opzettelijke slagen en verwondingen, maar ook van mensonterende behandeling. D.S. stond ook terecht voor bedreiging van een van de kindjes. Dat acht de rechtbank niet bewezen. Daarvoor wordt de uitbaatster dus vrijgesproken.

Kind en Gezin krijgt een schadevergoeding van 1 euro. De ouders van een van de kindjes krijgen eveneens een euro. De ouders van het meisje dat haar ouders inlichtte en de start van het onderzoek betekende, krijgen 150 euro. Voor het meisje zelf moet D.S. 250 euro schadevergoeding betalen.