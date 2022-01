Drie maanden cel voor moordenaar Sofie Muylle wegens drugsbezit in de gevangenis

Alexandru Caliniuc (27), de Roemeen die door het hof van assisen in Brugge veroordeeld werd tot 25 jaar cel voor de moord en verkrachting van Sofie Muylle (27), is door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot drie maanden effectieve cel voor drugsbezit in de gevangenis.

De feiten dateren van 26 februari 2020. Bij een celcontrole in de Brugse gevangenis werd in een kast in de cel van Caliniuc 3,39 gram cannabis gevonden. De Roemeen verbleef toen in de gevangenis in afwachting van zijn assisenproces in de zogenaamde 'strandmoord' in januari 2017 in Knokke. In mei vorig jaar werd hij veroordeeld tot 25 jaar cel voor de moord en verkrachting van Sofie Muylle (27).

Tijdens het tuchtonderzoek rond de drugs, bekende Caliniuc dat die van hem waren. Maar hij werd toen verhoord zonder advocaat of tolk. Al in eerste aanleg was dat voor zijn advocaat een reden om de vrijspraak te vragen. Maar de rechter in Brugge veroordeelde hem tot drie maanden cel met uitstel. In beroep werden dezelfde argumenten naar voor gehaald. "Mijn cliënt begrijpt geen Nederlands, Engels of Frans." Ook beweerde hij dat de drugs van een Palestijnse celgenoot waren. Hij zou de schuld op zich genomen hebben om later iets terug te krijgen.

Maar Caliniuc schreef tijdens het tuchtonderzoek ook enkele regels in het Engels waarin hij bekende dat het ging om cannabis en dat ze van hem waren. Caliniuc bleef voor het hof echter ontkennen. "De politie heeft gezegd wat ik moest doen", klonk het. Hij zou ook bekentenissen hebben afgelegd omdat zijn celgenoot zou hebben gedreigd met een pak slaag.

Het hof baseerde zijn arrest op zijn verklaringen tijdens het tuchtonderzoek in de gevangenis en veroordeelde hem tot drie maanden effectief.

