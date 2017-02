Drie maanden cel voor vals geld in Oostende

De verdachten bestelden op 26 januari 2016 bij een slager in de Torhoutsesteenweg een gebraden kip ter waarde van zes euro. De uitbaatster merkte echter dat de verdachten met een vals biljet van 50 euro probeerden te betalen. Ter hoogte van de Nieuwpoortsesteenweg werden ze ingerekend door de politie. Uit onderzoek bleek dat ze diezelfde dag in een bakkerij ook al met een vals briefje van 50 euro hadden betaald.

De bewuste valse biljetten werden ongeveer tien jaar geleden in de buurt van Milaan gemaakt. De valsemunters liepen in 2009 al tegen de lamp, maar de valse briefjes raakten wel over heel Europa verspreid. In België zouden ruim 20.000 dergelijke biljetten in omloop zijn. Het openbaar ministerie merkte op dat Cliff A. via Italië naar België kwam.

Ike O.A. beweert dat hij de briefjes op een rommelmarkt in Brussel toevallig in zijn bezit kreeg. "Je vindt die biljetten overal in Vlaanderen: tijdens carnaval, festivals en andere evenementen. In het gedrum let niemand erop. Ze zijn ook amper van echt geld te onderscheiden", aldus zijn advocaat Jean-Marie De Meester.

De rechter stelde vast dat het inderdaad niet bewezen is dat de verdachten de valse biljetten bewust aanschaften. Op het moment van de feiten moeten ze het echter wel geweten hebben. In het vonnis werd opgemerkt dat de beklaagden immers genoeg kleingeld op zak hadden om die kleine aankopen te doen.