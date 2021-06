Drie maanden rijverbod voor Clubmanager Mannaert

De algemeen manager van landskampioen Club Brugge had in Oostende 2,44 promille alcohol in zijn bloed. De verdediging benadrukte dat Mannaert sindsdien aan zijn probleem gewerkt heeft.

Op 26 augustus 2020 zag de politie van Oostende hoe een Mercedes vreemd rijgedrag vertoonde op de Verenigde Natiënlaan. Tijdens de controle vertoonde de bestuurder duidelijke tekenen van dronkenschap. Een ademtest wees bovendien uit dat Mannaert 2,44 promille alcohol in zijn bloed had.

Stresserende periode

Aan de politie verklaarde de beklaagde later dat hij op de terugweg was van een zakelijk diner. Daarbij werd ook gewezen op de stressvolle periode door de nakende transferdeadline. De verdediging legde uit dat de Club-manager sindsdien stappen heeft ondernomen om te zorgen dat dergelijke zaken niet meer zullen voorvallen. "Ik heb mijn verantwoordelijkheid opgenomen en zal dat blijven doen", zei Mannaert zelf.

Na het incident installeerde hij bijvoorbeeld vrijwillig een alcoholslot in zijn voertuig.