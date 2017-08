Drie maanden rijverbod voor Sergio Herman

De Zeeuw moet ook alle rij-examens opnieuw afleggen.

Op 10 september 2016 werd de Range Rover van Sergio Herman geflitst op de N49 in Damme. De chef van The Jane reed die ochtend aan een snelheid van 105 kilometer per uur in de richting van Maldegem. Door wegenwerken was de snelheid op die plaats beperkt tot 50 kilometer per uur.

Sergio Herman was in 2014 door de Gentse politierechter al veroordeeld voor een zware snelheidsovertreding in Maldegem. Daardoor viel de straf nu veel zwaarder uit. Om zijn rijbewijs terug te krijgen zal hij opnieuw een theoretisch en een praktisch rijexamen moeten afleggen. Daarnaast moet de kok ook slagen voor medische en psychologische proeven.