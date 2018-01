Drie MIA's naar West-Vlaanderen

In Brussel zijn de Music Industry Awards dinsdagavond voor de elfde keer uitgereikt.

Bruggeling Raymond van het Groenewoud, die volgende maand 68 wordt, werd gelauwerd voor zijn hele carrière. En Niels Destadsbader uit Waregem won een MIA in de categorie Vlaams Populair. In de categorie Alternative wist Warhaus, het soloproject van Maarten Devoldere, de stemmers te overtuigen.

Andere West-Vlaamse genomineerden waren Amenra en Brihang. Zeker de post-metalband Amenra zal ontgoocheld zijn. De groep kon geen enkele van zijn drie nominaties (Alternative, Groep en Artwork) verzilveren.

De VRT en Kunstenpunt organiseerden de MIA's voor de elfde keer. Muziek- en showbizzjournalisten selecteerden per categorie vier genomineerden. Het publiek kiest de winnaar in de categorieën Alternative, Dance, Doorbraak, Groep, Hit van het jaar, Nederlandstalig, Pop, Solo Man, Solo Vrouw, Urban en Vlaams populair. De muzieksector bepaalt de winnaars in de categorieën Album, Artwork, Auteur/Componist, Live Act, Muzikant en Videoclip.