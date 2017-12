Drie Nederlanders gearresteerd voor rellen in Brugge

Na grondige analyse van de beschikbare camerabeelden van de helikopter van de federale politie en de talrijke filmpjes die door omwonenden en getuigen aan de politie Brugge werden overgemaakt, kon de prominente betrokkenheid van de drie verdachten aangetoond worden.

De drie worden verdacht van gewapende weerspannigheid in bende, opzettelijke slagen aan politieambtenaren en bendevorming. Het gaat om drie twintigers uit Den Haag, bij wie vanmorgen huiszoekingen werden verricht. Twee van hen werden na de rellen al even bestuurlijk aangehouden, maar toen kon hun betrokkenheid bij de feiten nog niet bewezen worden.

Het drietal zal morgen worden voorgeleid bij de Rechter-Commissaris in Amsterdam die zal beslissen over hun verdere aanhouding in afwachting van hun overlevering naar België.